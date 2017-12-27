Прорвавшиеся на микроавтобусе через российско-финскую границу сами пришли давать показания

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Двое граждан, которые утром в среду прорвались на микроавтобусе через российско-финскую границу, самостоятельно явились для дачи показаний в пункт Выборгской таможни, сообщили "Интерфаксу" в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Они явились в таможенный орган и сообщили о том, что готовы давать показания", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, утром в среду сотрудник Выборгской таможни сел в автомобиль под управлением мужчины 1980 года рождения для специализированного досмотра перевозимого груза. На заднем сиденье находился пассажир - гражданин Финляндии 1982 года рождения.

Во время досмотра машина тронулась в сторону выезда с таможенного поста и, не совершив поворот в нужную сторону, сбила шлагбаум и выехала с территории поста. Водитель, не прекращая движение, направил в сторону сотрудника таможни предмет, похожий на пистолет, и потребовал покинуть микроавтобус.

В завязавшейся с пассажиром борьбе сотрудника таможни на ходу вытолкнули из автомобиля, в результате чего он получил незначительные травмы. Нарушители бросили автомобиль в поселке Торфяновка и скрылись.