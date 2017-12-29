ЦИК зарегистрировал Жириновского кандидатом на пост президента России

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала лидера ЛДПР Владимира Жириновского кандидатом на должность президента РФ.

Как передает корреспондент "Интерфакса", такое решение было принято на заседании комиссии в пятницу.

Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом на пост главы государства на президентских выборах, которые пройдут в РФ в 2018 году.

Жириновский, для которого это уже шестая президентская кампания в его политической карьере, получив удостоверение кандидата в президенты, попросил ЦИК "повнимательнее посмотреть и создать равные условия ведения агитационной кампании в СМИ для всех кандидатов".

О желании баллотироваться в президенты РФ сообщили уже более 50 человек. Документы на выдвижение кандидаты от партий могут подавать до 12 января, самовыдвиженцы - до полуночи 7 января.

25 декабря ЦИК отказал в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента Алексея Навального, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права. Глава ЦИК Элла Памфилова еще летом заявила, что у него нет шанса быть зарегистрированным на президентских выборах из-за судимости. Со своей стороны Навальный, выступая на заседании ЦИК РФ, заявил, что имеет право идти на выборы, сославшись на решения ЕСПЧ. Накануне оппозиционер обжаловал это решение в Верховном суде.

ЦИК РФ также отказал в регистрации группе избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения предпринимателя Сергея Полонского.