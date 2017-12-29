Кадыров не намерен возвращаться в Facebook

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что принципиально не собирается возвращаться в Facebook, несмотря на создание новой страницы.

"Ответственно заявляю, что принципиально не собираюсь возвращаться в Facebook . Новая страница (с прежним адресом) создана уполномоченным лицом без моего участия и с одной лишь практической целью - избежать создания очередного клона и использования его в каких-либо рекламных акциях, провокационных целях или банального троллинга в сети", - написал глава Чечни в своем telegram-канале.

Туристичская компания, занявшая адрес страницы Кадырова в Facebook для рекламных целей, в настоящий момент деактивировала его по просьбе представителей главы Чечни.

"Как мне доложили, переговоры с новыми владельцами страницы прошли при полном взаимопонимании и уважении сторон. При этом новые владельцы адреса любезно деактивировали её и оперативно уведомили об этом, чтобы мы успели закрепить адрес в сети во избежание подобных недоразумений в дальнейшем", - сообщил Кадыров.

Ранее стало известно, что аккаунты Р.Кадырова были удалены из соцсетей Facebook и Instagram. Роскомнадзор направил администрации Facebook запрос с требованием объяснить причину удаления.

Facebook подтвердил, что удалил аккаунты Кадырова из-за внесения его в санкционный список США. "Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица", - говорится в сообщении компании, поступившем в "Интерфакс" в среду.

Сам глава Чечни заявил позднее "Интерфаксу", что он спокойно относится к блокировке его аккаунта в соцсети "Фейсбук" в связи с включением его в "черный список" в США.