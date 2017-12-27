Кадыров назвал блокировку его аккаунта в фейсбуке "мышиной возней"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спокойно относится к блокировке его аккаунта в соцсети Facebook в связи с включением его в "черный список" в США.

"Фейсбук заявил о деактивации моего аккаунта из-за внесения в список "запрещенных лиц США", - сказал Кадыров "Интерфаксу". "Исключительно спокойно отношусь к этой мышиной возне США. Но вопрос к Facebook и Минфину США: где ваша хваленая демократия и право граждан на получение интересующей информации? Или мнение 4 млн подписчиков для вас ничего не значит?" - сказал Кадыров.

На прошлой неделе Минфин США внес Кадырова и еще четырех граждан РФ в санкционный список, всем им был закрыт въезд в США. В пояснении, по какой причине на главу Чечни наложили ограничительные меры, американское ведомство заявило, что "один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу".