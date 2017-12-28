Кадыров пообещал распространять правду вопреки блокировке аккаунтов в соцсетях

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров связал блокировку его аккаунтов в фейсбуке и инстаграме с тем, что он "доводил истину" до своих подписчиков, и заявляет, что продолжит "транслировать правду всеми доступными способами".

"В инстаграм и фейсбук, где в подписчиках у меня было больше 4 миллионов человек, по подпискам США были на третьем месте. И каждый день прибавлялось по 3-4 тысячи пользователей, большинство из них - европейцы. Власти США это знали, и поэтому мне один товарищ из Америки сказал, что я мешаю им очень сильно, так как довожу истину до своих подписчиков, а они уже распространяли правду дальше", - написал Кадыров в четверг в своем канале в телеграме.

Глава Чечни отметил, что его заранее предупредили о внесении в санкционный список США.

"Но нас не остановят - мы на правильном пути. Мне приходят тысячи писем в Телеграм, Mylistory со словами поддержки. Люди меня читают, поддерживают, им интересно, что происходит в Чеченской республике, они получают обратную связь. Я дальше буду продолжать работать в Вконтакте, Mylistory, твиттере. Мы будем транслировать правду всеми доступными способами", - заявил глава Чечни.

Ранее стало известно, что аккаунты Кадырова были удалены из соцсетей Facebook и Instagram. Роскомнадзор направил администрации Facebook запрос с требованием объяснить причину удаления.

Facebook подтвердил, что удалил аккаунты Кадырова из-за внесения его в санкционный список США.