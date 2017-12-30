Красноярский аэропорт эвакуировали после сообщения о минировании

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Аэропорт Красноярска эвакуируют после анонимного сообщения о заложенной там бомбе. Об этом сообщил в субботу "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Неизвестные злоумышленники сообщили в экстренные службы о том, что аэропорт в Красноярске якобы заминирован. Туда незамедлительно отправились взрывотехники", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что в настоящее время рейсов на вылет из аэропорта нет. "Тем не менее принято решение об эвакуации всех находящихся в терминале", - сказал источник.

Тем временем в Новосибирске посетители эвакуированы из крупных торговых центров, сообщают пользователи соцсетей.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области агентству "Интерфакс" заявили, что по нескольким адресам проверяется информация о подозрительных предметах. "Сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые мероприятия", - сказал собеседник агентства.

Накануне сообщения о минировании торговых комплексов поступали из Томска, Омска, Иркутска, Якутска, Хабаровска и еще нескольких российских городов.

В середине ноября в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий наказание от трех до 10 лет лишения свободы за "телефонный терроризм". По оценке властей Москвы, ущерб от анонимных звонков о "минировании" только в столице оценивается в сотни миллионов рублей.