Супруга муфтия Дагестана официально выдвинута кандидатом в президенты РФ

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Инициативная группа граждан из 542 человек выдвинула в субботу в Махачкале кандидатом в президенты РФ супругу муфтия Дагестана, 46-летнюю Айну Гамзатову.

В инициативную группу вошли известные общественные деятели, духовные лидеры, ученые и спортсмены. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Гамзатовой Гуризада Камалова.

Все необходимые документы для регистрации будут направлены в ЦИК до 5 января.

Как сообщалось, Гамзатова возглавляет крупнейший мусульманский информационный холдинг в России. Имеет высшее филологическое и юридическое образование. Член Союза журналистов России, писатель, советник муфтия Дагестана по связям с органами власти, общественностью и СМИ, соучредитель благотворительного фонда "Путь", главный редактор журнала "Ислам". Известна непримиримой позицией по отношению к ваххабитам, которые в 1998 году убили ее первого мужа - муфтия Дагестана Саид-Мухаммада Абубакарова.

Выборы президента РФ официально назначены на 18 марта.

О намерении баллотироваться в президенты ранее также заявляли лидер ЛДПР Владимир Жириновский, политик Алексей Навальный (глава Центризбиркома Элла Памфилова заявляла, что он не имеет права баллотироваться из-за судимости), Ксения Собчак, Григорий Явлинский, телеведущая Екатерина Гордон и бизнесмен Сергей Полонский.