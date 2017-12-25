Главред журнала "Ислам" собралась участвовать в президентских выборах

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В субботу в Махачкале состоится собрание группы избирателей, поддерживающих самовыдвижение супруги муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева Айны Гамзатовой кандидатом в президенты России.

Соответствующий документ поступил в понедельник в распоряжение "Интерфакса".

46-летняя Гамзатова возглавляет крупнейший мусульманский информационный холдинг в России. Имеет высшее филологическое и юридическое образование. Член Союза журналистов России, писатель, советник муфтия Дагестана по связям с органами власти, общественностью и СМИ, соучредитель благотворительного фонда "Путь", главный редактор журнала "Ислам". Известна непримиримой позицией по отношению к ваххабитам, которые в 1998 году убили ее первого мужа - муфтия Дагестана Саид-Мухаммада Абубакарова.

Предполагается, что до 5 января все необходимые документы, связанные с ее выдвижением, будут представлены в ЦИК РФ.

Исламовед Роман Силантьев сообщил "Интерфаксу", что Гамзатова придерживается государственнических позиций, является активной сторонницей укрепления отношений мусульман с русским народом и с Русской православной церковью.

"Учитывая количество духовных последователей ее супруга и собственный авторитет в мусульманской общине, полагаю, что Айна Гамзатова может набрать не менее двух миллионов голосов, а при грамотной кампании - значительно больше", - считает исламовед.

Выборы президента РФ официально назначены на 18 марта.

О намерении баллотироваться в президенты ранее также заявляли лидер ЛДПР Владимир Жириновский, политик Алексей Навальный (глава Центризбиркома Элла Памфилова заявляла, что он не имеет права баллотироваться из-за судимости), Ксения Собчак, Григорий Явлинский, телеведущая Екатерина Гордон и бизнесмен Сергей Полонский.