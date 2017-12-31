В России

Полиция задержала стрелявшего накануне вечером в центре Москвы

Есть обновление от 12:13

Молодой человек, ранивший двух человек в ресторане на Никольской улице, при задержании причинил себе травмы

Полиция задержала стрелявшего накануне вечером в центре Москвы
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Полиция задержала мужчину, открывшего накануне вечером стрельбу неподалеку от Красной площади в Москве, в результате которой пострадали два человека, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД.

"В 5:40 на 40-м километре Новорижского шоссе полицейские остановили легковой автомобиль под управлением 26-летнего подозреваемого в причинении ранений 29-летнему мужчине и 23-летней девушке 30 декабря в ресторане на Никольской улице. В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, сотрудники полиции передали его медикам для оказания помощи", - говорится в сообщении.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на Никольской улице в Москве два человека были госпитализированы.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Путин и Медведев по традиции встретят Новый год в кругу родных и друзейПутин и Медведев по традиции встретят Новый год в кругу родных и друзей
Президент России только дважды за годы у власти проводил 31 декабря вне дома - в 1999 и в 2013 годуПодробнее
Задержанным по подозрению в петербургском теракте оказался местный националистЗадержанным по подозрению в петербургском теракте оказался местный националист
По данным источника, задержанный причисляет себя к оккультному движению "Нью Эйдж"Подробнее
ФСБ задержала организатора и исполнителя теракта в ПетербургеФСБ задержала организатора и исполнителя теракта в Петербурге
Подозреваемый передан в Следственный комитет РФПодробнее
ВС РФ признал законным отказ ЦИКа зарегистрировать Навального кандидатом в президентыВС РФ признал законным отказ ЦИКа зарегистрировать Навального кандидатом в президенты
Оппозиционер обжалует решение Верховного суда в апелляционной инстанции, а решение ЦИК - в ЕСПЧПодробнее
"Роскосмос" подвел итоги работы за 2017 год"Роскосмос" подвел итоги работы за 2017 год
Госкорпорация умолчала о проблемах, в частности, об аварийном запуске с космодрома "Восточный" ракеты "Союз-2.1б" с 19 спутникамиПодробнее
ИГ взяла ответственность за теракт в ПетербургеИГ взяла ответственность за теракт в Петербурге
Группировка также объявила о причастности к расстрелу прихожан каирской церквиПодробнее
ЦИК зарегистрировал Жириновского кандидатом на пост президента РоссииЦИК зарегистрировал Жириновского кандидатом на пост президента России
Лидер ЛДПР стал первым зарегистрированным участником президентских выборовПодробнее
Россияне назвали Путина человеком года в политике и Хворостовского в культуреРоссияне назвали Путина человеком года в политике и Хворостовского в культуре
По данным опроса ФОМ, спортсменом года оказался биатлонист Антон ШипулинПодробнее
Автобус въехал в остановку в МосквеАвтобус въехал в остановку в Москве
Источник сообщил о двух погибших и одном пострадавшемПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
29 декабря
Лучшие фото недели
Фотохроника 28 декабря6 фото
28 декабря
Фотохроника 28 декабря
Виды уходящего года13 фото
28 декабря
Виды уходящего года
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПолиция задержала стрелявшего накануне вечером в центре МосквыВ РоссииФСБ задержала организатора и исполнителя теракта в ПетербургеВ РоссииПутин и Медведев по традиции встретят Новый год в кругу родных и друзейВ миреЗахвативший харьковское отделение "Укрпочты" мужчина обезвреженВ РоссииВС РФ признал законным отказ ЦИКа зарегистрировать Навального кандидатом в президентыМоскваМосква объявила конкурсы на закупку 300 электробусов на 32 млрд рублей

Из-за падения самолета в реку недалеко от Сиднея погибли шесть человек

Иранские власти подтвердили гибель двух человек в ходе акций протеста в Доруде

Подозреваемый в двойном убийстве в Приморье ранил полицейского и попал в больницу

Путин и Медведев по традиции встретят Новый год в кругу родных и друзей

Путин и Медведев по традиции встретят Новый год в кругу родных и друзейПрезидент России только дважды за годы у власти проводил 31 декабря вне дома - в 1999 и в 2013 году Подробнее

В Кении при столкновении автобуса с грузовиком погибли 30 человек

Космонавты на МКС встретят Новый год 15 раз

Кемеровский аэропорт эвакуировали из-за сообщения о минировании

В аэропортах Москвы из-за тумана задержаны и отменены 34 рейса

Отряд кораблей ТОФ встретит Новый год в Тихом океане

Полиция задержала стрелявшего накануне вечером в центре Москвы

Полиция задержала стрелявшего накануне вечером в центре МосквыМолодой человек, ранивший двух человек в ресторане на Никольской улице, при задержании причинил себе травмы Подробнее

Более 10 тыс. военнослужащих Восточного военного округа будут находиться на боевом дежурстве в новогоднюю ночь

Два автомобиля и автобус столкнулись на трассе в Красноярском крае

Гулявший в 2016 году по Владивостоку тигр пошел на север в обход людей

В детском приюте в Приморье от взрыва электрического водонагревателя погибла воспитательница

Энергоснабжение полностью восстановлено в Углегорском районе Сахалина после мощного циклона

Госпогранслужба Украины с 1 января ввела сбор биометрических данных граждан РФ и еще 69 стран

Захвативший заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове мужчина не выдвигал внятных требований

Новогодний салют в Москве запустят с 38 точек города

Сообщения о минировании торговых центров в Ростове-на-Дону оказались ложными

Обезвредить захватившего людей на почте в Харькове мужчину помогла одна из заложниц

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru