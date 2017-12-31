Полиция задержала стрелявшего накануне вечером в центре Москвы

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Полиция задержала мужчину, открывшего накануне вечером стрельбу неподалеку от Красной площади в Москве, в результате которой пострадали два человека, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД.

"В 5:40 на 40-м километре Новорижского шоссе полицейские остановили легковой автомобиль под управлением 26-летнего подозреваемого в причинении ранений 29-летнему мужчине и 23-летней девушке 30 декабря в ресторане на Никольской улице. В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, сотрудники полиции передали его медикам для оказания помощи", - говорится в сообщении.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на Никольской улице в Москве два человека были госпитализированы.