Три человека убиты в результате перестрелки в кафе на Кубани

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Три человека стали жертвами перестрелки в кафе в станице Ладожская Краснодарского края, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"В дежурную часть отдела полиции ОМВД России по Усть-Лабинскому району около 2:00 по московскому времени поступило сообщение о стрельбе в одном из кафе станицы Ладожской. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили тела трех мужчин с огнестрельными ранениями. Были установлены личности погибших", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в скором времени двое подозреваемых в убийстве были задержаны на территории Кореновского района сотрудниками ДПС. У них изъято оружие, из которого предположительно и велась стрельба.

Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель управления СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая, по предварительной версии, перестрелка в кафе произошла в ходе конфликта на бытовой почве.

"Все участники конфликта - мужчины. В отношении двоих подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст. 105 УК РФ (убийство) и 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия)", - уточнила она.