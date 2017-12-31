Информация о бомбе в аэропорту Кемерова оказалась ложной

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские не обнаружили взрывного устройства в аэропорту Кемерова, работа воздушного порта возобновлена в обычном режиме, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе линейного УВД на транспорте.

"Взрывного устройства не обнаружено, аэропорт работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

В администрации аэропорта агентству сообщили, что из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве и последовавшей за этим эвакуации и проверки был задержан вылет рейса Кемерово - Москва.

Как сообщалось, серия звонков о якобы заложенных взрывных устройствах поступила в правоохранительные органы Кемерова в пятницу. Сообщения поступили, в частности, в отношении ТД "Лаванда", ТЦ "Аврора", здания Азиатско-Тихоокеанского банка на проспекте Октябрьский. Тогда взрывных устройств там обнаружено не было.