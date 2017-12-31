Кемеровский аэропорт эвакуировали из-за сообщения о минировании

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские проверяют сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в аэропорту имени Леонова в Кемерове, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" источник в экстренных службах города.

"Началась эвакуация здания, на место выехали представители экстренных служб города", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, серия звонков о якобы заложенных взрывных устройствах поступила в правоохранительные органы Кемерова в пятницу. Так, телефонные террористы "заминировали" ТД "Лаванда", ТЦ "Аврора" и здания Азиатско-Тихоокеанского банка на проспекте Октябрьский. Взрывные устройства там не обнаружили.

Вторая волна звонков о минировании зданий прокатилась по России 29-30 декабря. Так, телефонные террористы сообщали о взрывных устройствах в ТЦ и аэропортах Хабаровска, Иркутска, Пензы, Ижевска, Томска, Сургута, Нижневартовска, Омска, Красноярска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Волгограда, Екатеринбурга, Саратова и Москвы.