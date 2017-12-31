Президент повысил зарплату главе СКР Бастрыкину и генпрокурору Чайке

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президента России своим указом повысил в 1,04 раза, то есть на 4%, денежное вознаграждение председателю Следственного комитета РФ и Генпрокурору России.

Зарплата занимающих эти должности Александра Бастрыкина и Юрия Чайки увеличена с 1 января 2018 года. Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа.

Согласно декларации о доходах от мая 2017 года, глава СКР Бастрыкин в 2016 году заработал более 7,9 млн руб, а генпрокурор Чайка - почти 9,3 млн рублей.