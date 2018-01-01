Вступили в силу новые ставки акцизов на бензин класса 5 и дизтопливо

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Поправки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие увеличение с 1 января 2018 года ставок акцизов на автомобильный бензин класса 5 и дизельное топливо, вступили в силу с 1 января 2018 года.

Ставка акцизов на бензин класса 5 с начала года увеличилась на 10,7% по сравнению с действовавшей в 2017 году и составит 11,213 тыс. рублей за тонну. Второй этап повышения - до 11,892 тыс. рублей за тонну - предполагается с 1 июля. Ранее предполагалось, что в 2018 году будет действовать ставка в размере 10,535 тыс. рублей за тонну.

С 1 января 2019 года ставка акциза на бензин класса 5 составляет 12,314 тыс. рублей за тонну вместо планировавшихся ранее 10,957 тыс. рублей за тонну. В 2020 году она будет на уровне 12,752 тыс. рублей вместо 11,395 тыс. рублей за тонну.

Ставка акциза на дизельное топливо с 1 января 2018 года также выросла - на 12,7% до 7,665 тыс. рублей за тонну. Второй этап повышения предусмотрен с 1 июля 2018 года - до 8,258 тыс. рублей за тонну.