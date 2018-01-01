В Подольске потушили пожар на складе стройматериалов

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Пожар на складе стройматериалов в Подольске полностью ликвидирован, сообщили в главном управлении МЧС России по Московской области.

"В 11:04 - ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Всего к тушению пожара привлекались 86 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России - 46 человек и 13 единиц техники.

Пожар начался 31 декабря в 15:45. В 18:21 пожар был локализован, в 22:06 было ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет.