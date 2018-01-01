Что произошло за день: понедельник, 1 января

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за первый день нового 2018 года:

- В Москве в новогоднюю ночь при запуске петард получили травмы 23 человека. Как сообщил в понедельник "Интерфаксу" осведомленный источник, младшему из пострадавших - пять лет, старшему - 49. По его словам, состояние большинства пострадавших оценивается, как средней тяжести, угрозы жизни нет.

- Анонимы в преддверии Нового года сообщили о "минировании" 30 аэропортов по всей России, ни один из сигналов не подтвердился, рассказал "Интерфаксу" источник в экстренных службах. Накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание от трех до десяти лет лишения свободы за "телефонный терроризм".

- Лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к согражданам заявил, что готов начать переговоры по вопросу об отправке северокорейских спортсменов в Пхенчхан на XXIII Зимние Олимпийские игры, которые пройдут с 9 по 25 февраля. Власти Южной Кореи поприветствовали заявление КНДР.

- Из московских автобусов с "гармошкой" с 1 января убрали турникеты. "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы, что пассажиры теперь смогут заходить во все двери.

- Президент России Владимир Путин рассказал журналистам о том, что став главой государства, не испытывал дискомфорта в присутствии телекамер, и как "старался быть немножко непубличным человеком". Кроме того он заявил, что хочет по максимуму добиться выполнения поставленных целей и услышать об этом в новостях.

- Президент США Дональд Трамп в своем твиттере призвал к переменам в Иране.

- Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин забрал домой таксу, которая участвовала в эксперименте Фонда перспективных исследований. 19 декабря в присутствии Рогозина и делегации во главе с президентом Сербии Александром Вучичем ее погрузили в емкость с кислородосодержащей жидкостью для демонстрации возможностей технологии жидкостного дыхания. Однако когда в интернете появилась видеозапись эксперимента, многие усмотрели в нем проявление жестокости по отношению к собаке. В фонде заявили на это, что "эксперимент проводился в соответствии с правилами этического обращения с лабораторными животными", и что такса после него "чувствует себя хорошо".