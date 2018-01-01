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В России вступил в силу закон о регулировании работы мессенджеров

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - С 1 января вступает в силу закон, регулирующий деятельность мобильных мессенджеров.

Закон вводит понятие "мессенджер", а также прописывает обязанности для подобных сервисов.

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Согласно документу, мессенджер обязан осуществлять идентификацию пользователей по абонентскому номеру оператора на основании договора об идентификации, заключенного мессенджером с оператором, за исключением ряда случаев. При этом сведения об абонентском номере пользователей мессенджера могут передаваться третьим лицам только с согласия пользователей мессенджера.

В законе также прописывается, что мессенджеры, принадлежащие зарегистрированным в России юридическим лицам или гражданам РФ, вправе осуществлять идентификацию пользователей мессенджеров самостоятельно путём определения абонентского номера пользователя мессенджера.

Таким образом, исключается необходимость заключения договора об идентификации пользователя мессенджера между организатором сервиса и мобильным оператором.

Также закон устанавливает техническую возможность для рассылки сообщений от госорганов в мессенджерах. Мессенджер также обязан не допускать передачу электронных сообщений пользователям мессенджеров в случаях и в порядке, которые определены правительством РФ.

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Согласно закону, доступ к ресурсу может быть ограничен на основании судебного решения. Мессенджер также в течение суток с момента получения соответствующего требования Роскомнадзора обязан ограничить возможность осуществления пользователем мессенджера, указанным в этом требовании, передачи сообщений, содержащих противоправную информацию, а также информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ.

С 1 января также вступает в силу закон о штрафах до 1 млн рублей за несоблюдение обязанностей, прописанных в законодательстве, которое регулирует работу мессенджеров.

Штраф для граждан установлен в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, с должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, с юридических лиц - от 800 тыс. до 1 млн рублей. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, будут нести административную ответственность как юридические лица.

Теги: Россия
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