В Чечне на выходе из магазина застрелили главу отделения полиции

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Начальник отделения полиции одного из населенных пунктов Шалинского района Чечни был застрелен у магазина, подозреваемый разыскивается, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе МВД по Чеченской Республике.

"В населенном пункте Автуры Шалинского района республики совершено вооруженное нападение на начальника местного отделения полиции. Преступник выстрелил полицейскому в спину, когда он выходил из продовольственного магазина. От полученных ранений полицейский скончался", - рассказали в пресс-службе.

По данным МВД, нападение совершил ранее судимый уроженец Шалинского района 1990 года рождения. "В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-поисковых мероприятий по задержанию подозреваемого в нападении", - отметил собеседник агентства.