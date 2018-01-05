Туман привел к задержкам в аэропорту Симферополя

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Восемь рейсов на вылет и столько же на прилет задержаны в аэропорту "Симферополь" из-за ограниченной видимости, по прогнозам метеорологов, туман рассеется днем.

"Задерживаются восемь рейсов на прибытие и, соответственно, столько же на отправление в связи с неблагоприятными погодными условиями - речь идет о тумане в районе аэропорта, ограничении видимости", - сказал "Интерфаксу" директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.

"Практически все воздушные суда находятся в аэропортах отправления, ожидают улучшения погодных условий в Симферополе", - добавил он.

Ранее сообщалось, что из-за тумана прерывалась работа Керченской переправы, в настоящее время она возобновлена и осуществляется по погодным условиям.