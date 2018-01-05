Дело о ДТП в Ханты-Мансийске с 10 жертвами передали в Главное СУ СКР

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Дело о ДТП в Ханты-Мансийске, передано в Главное следственное управление СК РФ по поручению главы Александра Бастрыкина, сообщила "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"По поручению Председателя СК России Бастрыкина уголовное дело о ДТП в ХМАО, в результате которого погибло 10 человек, для наиболее полного и объективного расследования передано в ГСУ СК. В регион выехала группа опытных следователей из Москвы", - сказала она.

По данным следствия, в среду на 159 километре автодороги "Ханты-Мансийск - Нягань" столкнулись автомобили "Renault Duster" и "Mazda 6".

В результате аварии погибли десять человек, в том числе четверо детей. В связи с трагедией было возбуждено уголовное дело.