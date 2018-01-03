В аварии в ХМАО погибли дети в возрасте от нескольких месяцев до 12 лет

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Установлен возраст взрослых и детей, погибших при столкновении двух легковых автомобилей в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД.

Так, в автомобиле Mazda-6 находились двое мужчин 1947 и 1975 годов рождения, женщина 1982 года рождения и двое детей - 2009 и 2017 годов рождения.

В автомобиле Renault Duster были мужчина 1976 года рождения, две женщины 1950 и 1976 годов рождения, а также двое детей 2005 и 2013 годов рождения.

Как сообщалось, в среду около 16:30 по местному времени (14:30 по Москве) в Октябрьском районе ХМАО на 159 км региональной автодороги "Ханты-Мансийск-Нягань" столкнулись автомобили Mazda-6 и Renault Duster. Погибли десять человек, в том числе четыре ребенка. По предварительным данным, они являлись жителями ХМАО и ЯНАО.

В связи с трагедией было возбудило уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).