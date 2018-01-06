В РФ начались летные испытания десятого истребителя пятого поколения Су-57

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Десятый опытный образец истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) приступил к летным испытаниям, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации.

Судя по размещенной ОАК инфографике, первый полет десятого истребителя состоялся 23 декабря 2017 года.

До последнего времени в летных испытаниях участвовали 9 образцов ПАК ФА с двигателем "первого этапа". 5 декабря 2017 года состоялся первый полет новейшего истребителя с двигателем 2-го этапа. С каким именно двигателем взлетал десятый опытный образец Су-57, не сообщается.

Как сообщалось, установочная партия для передачи Минобороны России составит 12 истребителей с двигателем "первого этапа".