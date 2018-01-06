Более 50 щенков погибли при пожаре в приюте в Воронежской области

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Более 50 щенков погибли во время пожара в приюте для животных в городе Россошь Воронежской области, сообщает волонтеры приюта в соцсетях.

В живых осталось более 80 взрослых собак, которые во время пожара находились на улице. Волонтеры отмечают, что приют полностью уничтожен огнем, и просят добровольцев о помощи выжившим животным.

В региональном управлении МЧС "Интерфаксу" подтвердили информацию о возгорании в приюте для животных.

"Звонок о возгорании поступил 5 января в 19:56, ликвидировать пожар удалось в 23:07. В результате уничтожено огнем здание площадью 200 кв. метров, - сказал представитель ведомства. - Всего к ликвидации привлекалось 17 человек и пять единиц техники. Причина возникновения пожара устанавливается".