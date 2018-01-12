В "Единой России" задумались о преодолении вето по закону о запрете контактной притравки

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Фракция Единая Россия будет ставить вопрос о преодолении вето Совета Федерации по закону о запрете контактной притравки, если не удастся найти компромисс в рамках согласительной комиссии. Об этом заявил первый зам руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Он обвинил часть сенаторов в лоббизме интересов охотхозяйств и ассоциаций дорогих собак.

В пятницу Госдума намерена утвердить свою часть согласительной комиссии по закону о запрете контактной притравки.

"Если нашим представителям в рамках согласительной комиссии не удастся достичь согласия с членами Совете Федерации, фракция Единая Россия будет ставить вопрос о преодолении вето",- сказал Исаев журналистам в пятницу.

Совет Федерации 26 декабря отклонил инициированный спикером Госдумы и другими депутатами законопроект, запрещающий контактную притравку охотничьих собак на живых животных и регулирующий работу притравочных станций, с предложением создать согласительную комиссию по его доработке.