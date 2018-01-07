Около 1,3 тыс. жителей челябинского поселка остались без газа на морозе

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Специалисты устраняют нарушение газоснабжения в поселке Межевой Челябинской области, которое возникло в ночь на воскресенье, говорится в сообщении ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
В 3:30 по Москве в поселке Межевой сработал предохранительный запорный клапан на газорегуляторном пункте, который принадлежит администрации Саткинского муниципального района.
Прекращено газоснабжение 1,3 тыс. абонентов. Температура воздуха в Челябинской области составляет -22 градуса.
Ведутся аварийно-восстановительные работы.