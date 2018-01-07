Около 1,3 тыс. жителей челябинского поселка остались без газа на морозе

Он продлится до 30 января Подробнее

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался в России

По его словам, поднять в небо стратегический ракетоносец "Белый лебедь" раньше срока пообещали на авиазаводе Подробнее

Рогозин сообщил о первых летных испытаниях нового Ту-160 в конце января

Верховный суд подтвердил отказ Навальному в участии в выборах

Как рассказали в полиции, празднование прошло без нарушений порядка Подробнее

Более 2,5 млн человек встретили Рождество по всей России

5 января 03:10

Поезд въехал в автомобиль на переезде в Приморье

Один человек погиб, еще двое пострадали Подробнее

4 января 15:56

Среди погибших в пожаре под Новосибирском оказались граждане Киргизии

В пресс-службе регионального правительства отметили, что граждан России среди жертв возгорания нет Подробнее

4 января 15:30

Путин снял ограничения на пассажирские авиаперевозки в Каир

Указом президента РФ снимается рекомендация российским туроператорам воздерживаться от продажи туров в Египет Подробнее

4 января 10:20

Деcять граждан Китая погибли в пожаре в обувном цеху под Новосибирском

В качестве основной версией произошедшего рассматривается короткое замыкание и неисправность системы электропитания Подробнее

3 января 16:44

В ХМАО при столкновении двух легковушек погибли десять человек

Как сообщили в ГИБДД региона, среди них четверо детей Подробнее

3 января 09:53

Росгвардия призвала россиян не совмещать алкоголь с оружием