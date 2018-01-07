Более 2,5 млн человек встретили Рождество по всей России

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Более 2,5 млн человек приняли участие в рождественских богослужениях на территории страны, нарушений порядка не зафиксировано, сообщила "Интерфаксу" в воскресенье официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В ночь с 6 на 7 января в более чем в 5,7 тыс. населенных пунктах состоялось около 11 тыс. торжественных богослужений, посвященных празднику Рождества Христова, в которых приняли участие более 2,5 млн. человек", - рассказала она.

По ее словам, охрану общественного порядка в храмах, церквях и монастырях осуществляли более 50 тыс. сотрудников органов внутренних дел, 3,8 тыс. военнослужащих и сотрудников Росгвардии, 3,5 тыс. работников частных охранных организаций, 10 тыс. членов народных дружин и свыше 5,4 тыс. представителей казачества.

"Празднование Рождества Христова прошло без нарушений общественного порядка", - сказала Волк, отметив, что места проведения религиозных мероприятий были предварительно обследованы сотрудниками полиции.

Как отметила представитель МВД, безопасность дорожного движения вблизи православных храмов и монастырей обеспечивалась сотрудниками Госавтоинспекции.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России с Рождеством.