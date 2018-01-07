В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли затворы дамбы, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по городу в воскресенье.

"В связи с неблагоприятным прогнозом возможного подъема уровня воды до опасных значений с 12:00 7 января будут закрыты затворы на всех судопропускных и водопропускных сооружений дамбы", - сказали в МЧС.

В управлении отмечают, что при принятии решения о закрытии дамбы учитывались погодные условия, интенсивность нагонной волны, уровень поступления вод в Неву из Ладожского озера, и как следствие, подъем уровня Невской губы при закрытых затворах комплекса защитных сооружений.