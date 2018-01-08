Самолет ВВС Швеции провел разведку у российской границы

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Шведский военный самолет в понедельник осуществил очередной разведывательный полет вблизи Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их информации, шведский самолет-разведчик Gulfstream 4 с бортовым номером 102003 и позывным SVF623, вылетевший с авиабазы Малмен, которая расположена под городом Линчёпинг, совершил не менее четырех пролетов вдоль российского побережья на высоте около 13 тыс. метров.

Согласно данным западных авианаблюдений, шведские военные самолеты регулярно осуществляют полеты вблизи российских берегов. При этом большая их часть совпадает с разведывательными операциями военных самолетов США и других стран НАТО у российских морских границ на юго-востоке Балтийского моря. Кроме того, предполагается, что шведские военные самолеты также следят за действиями российских военных кораблей в международных водах в центральной и юго-восточной части акватории Балтики.

Как сообщалось, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134, поднимавшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании, 4 и 5 января совершил полеты вблизи сухопутной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши, а также у ее побережья.