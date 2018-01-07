Самолет ВМС США провел разведку вблизи Крыма

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в воскресенье совершил многочасовой разведывательный полет вблизи побережья Крыма, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их информации, американский морской разведчик с бортовым номером 168432 и позывным PS076, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, длительное время курсировал над международными водами Черного моря к юго-западу от Севастополя.

С начала года это уже, по меньшей мере, второй полет разведывательного самолета ВМС США вблизи побережья Крыма. Первый был зафиксирован 1 января.

Как сообщалось, 4 и 5 января стратегические разведывательные ВВС США RC-135W также совершили полеты вблизи границ Калининградской области на Балтике.