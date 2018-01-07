Беспилотник США провел разведку у линии разграничения в Донбассе

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk в воскресенье совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их информации, американский дальний беспилотник с бортовым номером 12-2050, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, но не пересекал ее.

Разведчик осуществлял полет на высоте около 16 тыс. метров.

В воскресенье утром он вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдавии и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями до Донецкой области.

Во время полета в Донбассе американский беспилотник, который способен находиться в воздухе до 30 часов на высоте 15-18 тыс. метров, также несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 50 км к граничащим с Луганской областью районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент он находился над Новопсковским районом Луганской области Украины.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также большой частью территории приграничных областей России.

На обратном пути после выполнения задания на Донбассе он пролетел приблизительно в 100 км к северу от границ Крыма, находясь в небе над Херсонской областью Украины.

Это уже второй полет американского дальнего разведывательного беспилотника у линии разграничения в Донбассе в текущем году. Первый полет был зафиксирован 1 января.