Полиция Чечни заподозрила правозащитника Титиева в перевозке марихуаны

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Руководитель чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев направлен на медицинское освидетельствование после обнаружения в его автомобиле пакета, в котором предположительно находятся наркотики, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Чечне.

"В ходе профилактических мероприятий сотрудниками отдела МВД России по Курчалоевскому району на автодороге Ойсхар-Курчалой-Мескер-Юрт для проверки документов была остановлена автомашина марки ВАЗ-111930 Лада Калина, под управлением жителя Курчалоевского района Оюба Титиева. При досмотре машины в ее салоне полицейскими обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили в чеченской полиции, изъятое вещество направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр. Оюб Титиев направлен на медицинское освидетельствование, добавили в пресс-службе.

Ранее в "Мемориале" сообщили "Интерфаксу", что сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя чеченского представительства организации. По данным правозащитного центра, во вторник Титиев не вышел на работу. Члену Совета по правам человека Чечни Хеде Саратовой в Курчалоевском РОВД ранее подтвердили, что Титиев находится у них.