Депутат Саблин заявил об участии 31 беспилотника в атаке на базы "Хмеймим" и "Тартус"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В атаке на российские военные базы в Сирии участвовал 31 дрон, а не 13, как сообщалось ранее, заявил "Интерфаксу" со ссылкой на собственные источники координатор группы дружбы парламента Сирии и Госдумы Дмитрий Саблин.

"Атака была объемная, по моей информации был 31 дрон, а не 13, и все это спланировано по месту и времени и несло достаточно серьезную угрозу для нашей базы", - сказал Саблин.

Чуть позже депутат заявил агентству, что речь идет о неподтвержденной информации из сирийских источников. "Эта информация требует проверки", - сказал он.

Он отметил, что дроны были боевыми.

"Вопрос первый, откуда они оказались у боевиков, так как они могли быть поставлены только каким-то государством, тем более, это не кустарные дроны, а боевые ударные дроны, как правило, ими обладает очень ограниченное количество государств, в первую очередь, США", - сказал парламентарий.

Саблин также добавил, что "российские военные продемонстрировали высокие возможности своего вооружения и техники"

"Ни один из этих дронов не достиг своих целей - это показывает высокой уровень профессионализма и качества российской техники, все повторные попытки будут ликвидированы так же, или ещё может быть, будут обратно отправлены тем, кто эти дроны направляет на наши базы", - сказал депутат.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 6 января российские военные предотвратили атаку 13 ударных беспилотников на базы РФ в Сирии "Хмеймим" и "Тартус". Десять ударных БПЛА приближались к российской авиабазе "Хмеймим" и еще три - к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Семь беспилотников были уничтожены российскими зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С", еще шесть перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы. Три дрона были посажены на подконтрольную территорию вне базы, еще три при посадке сдетонировали от столкновения с землей.