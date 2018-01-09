Минобороны РФ заметило самолет-разведчик ВМС США в момент атаки дронов на "Хмеймим"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ заявили, что при попытке атаки дронами российских объектов в Сирии в небе над Средиземным морем дежурил разведывательный самолёт США.

"Инициативное заявление представителя Пентагона, что все эти технологии "легко доступны на открытом рынке", вызывают не только нашу озабоченность, но и законный интерес: о каких технологиях идет речь, где находится данный "рынок" и какая спецслужба там торгует данными космической разведки. Более того, это заставляет по-новому взглянуть на странное совпадение, почему в период атаки БПЛА террористов на российские военные объекты в Сирии над акваторией Средиземного моря более четырех часов на высоте 7 тыс. метров барражировал между Тартусом и Хмеймимом именно разведывательный самолет ВМС США "Посейдон", - сказано в сообщении российского военного ведомства, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

Отмечается также, что "в заявлении Минобороны России о передаче террористам технологий для совершения атаки 6 января ударными БПЛА (беспилотными летательными аппаратами - ИФ) на российские военные объекты в Сирии намеренно ничего не говорилось ни о причастности к этому конкретной страны, ни о самих технологиях".

"Хотя, - отмечается в сообщении, - только для того, чтобы запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS, необходимо иметь приличную инженерную школу одной из развитых стран. Да и получить точные координаты на основе данных космической разведки далеко не каждому под силу".

"Еще раз хотим подчеркнуть, - говорится в заявлении Минобороны РФ, - что всего этого у террористов до недавнего времени не было".

Накануне в Минобороны РФ рассказали подробности атак боевиков на базы "Хмеймим" и "Тартус", которые были осуществлены в ночь на 6 января. Террористы пытались атаковать российские базы с помощью 13 ударных беспилотников. Попытка нападения была успешно отражена, несколько дронов были уничтожены, несколько - перехвачены, ведется техническая экспертиза, их данные уже расшифрованы.