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Список доверенных лиц Путина сформируют до конца января

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Избирательный штаб Владимира Путина до конца текущего месяца завершит формирование списка доверенных лиц кандидата в президенты, сообщил журналистам в среду один из сопредседателей штаба, гендиректор Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

По словам Румянцева, в настоящее время уже переданы 264 кандидатуры, "по которым проведена документальная проверка". Всего, как отметил сопредседатель штаба, "собраны представления на 600 кандидатов в доверенные лица, идет их тщательный отбор".

Румянцев добавил, что список по сравнению с предыдущей избирательной кампанией "серьезным образом изменен, в нем появилось много новых лиц".

Другой сопредседатель штаба, руководитель Центра одаренных детей Елена Шмелева сказала журналистам, что вскоре в здании на Новом Арбате, 36 откроется общественная приемная, а в штабе - "телефон кандидата".

Наконец, третий сопредседатель, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин не исключил, что в штаб могут войти чиновники, в том числе из администрации президента, взяв на время избирательной кампании отпуск.

Ранее в среду были объявлены сопредседатели избирательного штаба Путина.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года.

Теги: Владимир Путин
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