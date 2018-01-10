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Толстой посетовал на невозможности признать иноагентами финансируемые через криптовалюты СМИ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - СМИ, финансируемые из-за рубежа с помощью криптовалют, не могут быть признаны иностранными агентами в РФ, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Поскольку у нас пока закон о биткоинах не принят, то это (финансирование СМИ из-за границы через криптовалюту - ИФ) мы никак не проверим", - сказал Толстой, отвечая на соответствующий вопрос в среду на заседании комитета по информационной политики, информационным технологиям и связи.

На этом заседании комитет одобрил к первому чтению законопроект о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов.

Соответствующая инициатива внесена в Госдуму в конце 2017 года. Ее авторами выступили Толстой, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, а также сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова.

В частности, законопроект может быть распространен на физических лиц, которые получают прямо или косвенно финансирование из государственных источников в тех странах, где ограничивают работу СМИ из РФ, комментировал ранее эту инициативу журналистам Левин.

При этом он отметил, что в настоящее время в законопроекте, внесенном в Госдуму, подобного не сказано, но "возможно это будет в подзаконных актах".

Проект закона, кроме того, устанавливает обязанность для иноСМИ зарегистрировать юридическое лицо на территории РФ. Также согласно проекту закона, СМИ, среди учредителей которых есть иноагент, должны указывать это в выходных данных. Инициатива предусматривает, что иностранным агентом может быть признано и физическое лицо.

Левин обратил внимание, что "в целом и первый закон, и нынешний, который совершенствует область СМИ-иноагентов, нацелены на использование исключительно для ответных зеркальных мер, а не для регулирования средств массовой информации, или в принципе, информационного пространства в нашей стране".

Проект закона стал продолжением инициативы, принятой Госдумой в качестве зеркальных мер на признание в США российского телеканала RT иностранным агентом.

Теги: Госдума, Петр Толстой
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