Минобороны рассказало об иностранных разведывательных полетах у границ России

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - За неделю у границ России замечено 11 иностранных самолетов, ведущих разведку, сообщили в Минобороны РФ.

"11 летательных аппаратов вели воздушную разведку вдоль границ России. Четыре вылета на перехват выполнено дежурными силами ПВО", - следует из инфографики Минобороны РФ, размещенной в газете "Красная Звезда". В ней отмечается, что нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

За минувшую неделю сообщалось о разведывательных полетах самолетов Швеции и США. Они вели разведку у побережий Балтийского и Черного морей.