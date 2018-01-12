В Кремле пообещали ответить на "кремлевский доклад" США

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Россия не оставит без ответа готовящийся в США "кремлевский доклад", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Санкционные действия всегда вызывают, как правило, какие-то контрдействия. В данном случае принцип взаимности остается краеугольным камнем", - сказал он журналистам.

Рассуждая о том, будет ли это зеркальный ответ или нет, Песков отметил, что "будет предпринято то, что будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам". Он подчеркнул, что соответствующее решение будет принимать президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас можно с большой долей уверенности предположить, что некий список действительно представлен в Сенат Госдепартаментом, по крайней мере, мы такие анонсирующие заявления из Вашингтона уже слышали, и его, конечно, предстоит самым серьезным образом проанализировать", - сказал он журналистам.

"Нужно посмотреть, что будет за список - раз, нужно будет посмотреть, как и когда он будет формализован, и потом, конечно же, будет вырабатываться позиция", - сказал он журналистам.

Вместе с тем Песков призвал дождаться появления этого документа, "потому что появление как такового списка еще не означает нового витка санкционных обменов".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация США готовится представить Конгрессу так называемый "кремлевский доклад" - список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к руководству РФ.

Этот список должен появиться в соответствии с принятым в прошлом году в США законом "О противодействии противникам США посредством санкций".