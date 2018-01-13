Противовоздушную оборону Крыма усилили вторым дивизионом С-400

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Новый, второй на Крымском полуострове, дивизион зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне в субботу в Севастополе, передал корреспондент "Интерфакса".

"С сегодняшнего дня вся группировка противоздушной обороны Крыма оснащена самой современной, не знающей аналогов во всем мире зенитно-ракетной системой С-400", - сказал командующий Четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Год назад на боевое дежурство в районе Феодосии заступил первый в Крыму дивизион С-400.

Он вручил приказ о заступлении на охрану воздушных границ командиру зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны ВВС и ПВО Южного военного округа.