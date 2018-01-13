Мэр Люберец сообщил об отравлении восьми человек в кадетской школе

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор начал проверку по факту отравления детей в кадетской школе в Люберцах, госпитализированы восемь человек, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

"Факт такой есть. Пока у меня информация, что восемь человек в больнице. Роспотребнадзор проводит проверку", - сказал он в субботу "Интерфаксу".

Ранее источник в экстренных службах сообщил агентству, что порядка 11 учеников кадетской школы в подмосковных Люберцах попали в больницы, предположительно, с кишечной инфекцией. По его данным, всего за медицинской помощью обратилось порядка 20 человек - как учеников, так и преподавателей.