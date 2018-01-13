Источник сообщил об увеличении числа отравившихся в школе в Люберцах

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Медики люберецких больниц оказывают помощь уже 30 учащимся кадетской школы из-за подозрения на пищевое отравление, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Число госпитализированных возросло до 30 человек. Абсолютное большинство из них дети", - сказал он.

Собеседник агентства сообщил, что первые заболевшие стали обращаться за медицинской помощью накануне вечером. "Ночью было госпитализировано 11 человек, еще более 20 человек - сегодня утром", - сказал источник.

Кроме того, еще порядка 40 учащихся находится на амбулаторном наблюдении у медиков.

Источник сообщил, что в ближайшее время станут известны результаты проб питьевой воды и пищи, которая потенциально могла стать источником инфицирования. "Отравление могло быть спровоцировано одной из разновидностей сальмонеллы", - сказал он.

Ранее глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий сообщил "Интерфаксу", что Роспотребнадзор начал проверку по факту отравления детей в кадетской школе в Люберцах.