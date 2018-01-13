Роспотребнадзор призвал не покупать токсичный "жиросжигатель" DNP

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор предупредил граждан об опасности для жизни и здоровья DNP - продукта для похудения, содержащего вещество, используемой при производстве химических красителей.

"В связи с полученной информацией о причинении вреда жизни и здоровью граждан в Великобритании от употребления жиросжигателя DNP, содержащего химическое вещество 2,4 динитрофенол (ДНФ), Роспотребнадзор сообщает, что указанный продукт в РФ не разрешен к обороту как пищевой продукт, не зарегистрирован в качестве специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства, биологически активной добавки, пищевой добавки", - сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе ведомства.

В ведомстве обратили внимание, что этот продукт рекламируется как "жиросжигатель", и в нарушении законодательства, реализуется через интернет.

"При этом вещество динитрофенол используется при производстве красителей (для пропитки дерева и тканей) и не предназначено для приема внутрь", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе предупреждают о необходимости отказаться от приобретения и употребления указанного продукта. "При наличии уже приобретенного продукта необходимо обращаться в Роспотребнадзор и его территориальные органы, в том числе по телефонам горячих линий, а также по электронной почте для обращений граждан depart@gsen.ru", - добавили в ведомстве.

Роспотребнадзор принимает меры для изъятия данного продукта из оборота.