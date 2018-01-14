Два человека погибли из-за схода лавины в Хакасии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили в воскресенье тела двух туристов, пропавших накануне вечером после схода лавины в Орджоникидзевском районе республики Хакасия, сообщает пресс-служба республиканского главного управления МЧС.

"Поисковые работы на месте схода лавины завершены. В результате схода снежной массы погибли два человека. До прибытия спасателей на место происшествия туристы обнаружили погибших мужчин под снегом", - рассказали в пресс-службе.

Также сообщается, что с родственниками погибших работает психолог МЧС.

По данным ведомства, сход снежной массы произошел накануне днем в районе населенного пункта Приисковый Орджоникидзевского района Хакасии, когда шестеро мужчин катались на снегоходах в труднодоступной местности.

В спасательной операции были задействованы десять специалистов Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда из Абакана.

Тем временем, как сообщает пресс-служба республиканского следственного управления СКР, погибли мужчины в возрасте 35 и 42 лет из Красноярска и Сургута. В связи с инцидентом проводится доследственная проверка. Как отметили в СК, снежная лавина сошла в 11 км от села Приисковое Орджоникидзевского района Республики Хакасия в районе озера Панфиловское.

По предварительным данным, 13 января 2018 года днем жители Красноярского края и Тюменской области (не менее 10 человек) приехали в труднодоступную местность недалеко от села Приисковое Орджоникидзевского района Республики Хакасия, чтобы покататься на снегоходах. Отдыхающие прибыли на место на своем личном транспорте, услугами туристических фирм не пользовались.

"Необходимо отметить, что данный участок местности не оборудован для катания на снегоходах, - отмечают в СК, - однако из-за большого количества снега популярен у любителей экстремального отдыха".

Под снегом оказалось несколько человек. Пятеро смогли выбраться самостоятельно. Тела двоих мужчин были обнаружены позднее спасателями МЧС. Погибшие били жителями города Красноярска и Сургута.