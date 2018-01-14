Полицейские вывели из самолета рейса Москва-Нячанг двух пьяных дебоширов

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Два пьяных пассажира самолета оштрафованы в аэропорту "Домодедово" за нецензурную брань и неадекватное поведение, сообщила в воскресенье "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В отношении данных граждан составлены административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство". Назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей каждому", - сказала она.

По ее словам, 14 января в дежурную часть полиции аэропорта "Домодедово" поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета, вылетающего рейсом Москва-Нячанг находятся два пьяных пассажира, которые ведут себя неадекватно и нецензурно выражаются. "Сотрудники полиции поднялись на борт воздушного судна и доставили двух мужчины 28 и 29 лет в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту "Домодедово" для разбирательства", - добавила Волк.

Ранее в СМИ сообщалось, что вылет самолета, направлявшегося во Вьетнам, был задержан на час из-за агрессивного поведения нескольких пассажиров.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года Госдума приняла закон о предоставлении авиакомпаниям возможности составлять "черные списки" дебоширов и впоследствии отказывать им в перевозке. Позже, 5 декабря президент России Владимир Путин подписал пакет изменений в законодательство, связанных с составлением "черных списков" пассажиров, которые хулиганили на борту воздушного судна.