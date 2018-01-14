Транскавказскую автомагистраль открыли для проезда машин

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Транскавказская автомагистраль, соединяющая Россию с Южной Осетией, открыта для проезда автотранспорта, сообщает в воскресенье пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств разрешено движение автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 15:00 мск до особого распоряжения, без ограничений", - говорится в сообщении.

Транскам был закрыт 13 января из-за угрозы схода лавин.