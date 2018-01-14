В Дагестане около 45 тыс. жителей остались без света из-за обрыва ЛЭП

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Специалисты восстанавливают электроснабжение в Дагестане, прерванное в результате аварии на ЛЭП.

"14 января в 16:28 действием защиты отключилась режиме высоковольтная линия электропередачи 110 кВ "Шамильское - Анцух" (ДЗО ПАО "Россети"). Без электроснабжения остались бытовые потребители (около 45 тыс. человек)", - сообщает Минэнерго России в воскресенье.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Накануне днем также из-за аварии на линиях электропередач в Дагестане остались без света около 60 тыс. человек. Последствия аварии устранили к вечеру субботы.