Более 200 тыс. человек приняли участие в едином дне сбора подписей в поддержку Путина

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В едином дне сбора подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина в воскресенье приняли участие более 200 тысяч человек, сообщила пресс-служба "Единой России".

"По данным "Единой России", сегодня в общественные приемные партии пришли более 200 тысяч человек, желающих оставить свою подпись в поддержку самовыдвижения Владимира Путина", - говорится в поступившем в "Интерфакс" сообщении.

Как сообщалось ранее, активисты и сборщики подписей в поддержку Путина обратились в "Единую Россию" с просьбой предоставить 14 января помещения общественных приемных для сбора подписей, и партия предоставила несколько сотен таких площадок в 85 регионах.

"Получился своеобразный народный единый день сбора подписей в поддержку Владимира Путина", - цитирует секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака пресс-служба партии.

По его словам, кто-то может спросить, зачем собирать подписи сегодня, если было объявлено, что в поддержку Путина уже собрано более 538 тыс. подписей. "Ответ в том, что людям, которые хотят отдать свой голос в поддержку своего кандидата, нельзя сказать, что их голос уже не нужен", - пояснил политик.