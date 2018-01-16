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СМИ анонсировали встречу Путина с доверенными лицами

Дата встречи пока не определена

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ Владимир Путин встретится со своими доверенными лицами, дата встречи уточняется; информацию о подготовке мероприятия подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает во вторник газета "Известия".

"В избирательном штабе Владимира Путина уточнили, что точная дата встречи пока не определена. Не исключено, что по аналогии с президентской кампанией 2012 года она может состояться уже на следующий день после регистрации полного списка доверенных лиц - он будет сформирован до конца января", - говорится в публикации.

Встреча В.Путина с его доверенными лицами, согласно действующему законодательству, пройдет в нерабочее время. Информацию о будущем мероприятии "Известиям" подтвердил пресс-секретарь президента РФ Д.Песков.

Сопредседатель избирательного штаба Путина, глава Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев, отвечающий за работу с доверенными лицами, сообщил изданию, что "пока дата встречи не определена".

Пресс-секретарь предвыборного штаба Путина Андрей Кондрашов заявил газете, что встреча президента с доверенными лицами действительно готовится, однако назвать приблизительные сроки этого мероприятий он также не смог, отметив, что дата встречи будет зависеть от графика президента.

"В соответствии с законом мы сейчас готовим второй список доверенных лиц. Напомню, первый состоит из 259 фамилий. Всего по закону у кандидата может быть не более 600 доверенных лиц, вторым списком мы планируем заполнить этот перечень. Он будет представлен на рассмотрение самого кандидата", - приводит издание слова А.Кондрашова.

"Известия" напоминают, что, согласно действующему избирательному законодательству, доверенные лица кандидата в президенты могут вести агитацию в пользу назначивших их кандидатов, участвовать в публичных мероприятиях в их поддержку, заверять подписные листы, необходимые для регистрации кандидата, а также присутствовать на заседаниях избирательных комиссий.

Теги: Россия, Владимир Путин
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