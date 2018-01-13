У кандидата в президенты России Путина не будет страниц в соцсетях

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Официальных и личных страниц в социальных сетях у кандидата в президенты России Владимира Путина не будет, только официальный сайт предвыборного штата, сообщил телеканалу RT пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

"Официальных или личных страниц и аккаунтов, в том числе и канала в Telegram, у кандидата в президенты Владимира Путина не будет, только официальный сайт предвыборного штаба. Как рассказал специально для RT пресс-секретарь предвыборного штаба Андрей Кондрашов, всю работу соцсетей будут обеспечивать волонтеры и сторонники Путина", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале RT.

Как сообщалось, накануне избирательный штаб Путина собрал необходимое количество подписей в поддержку кандидата, однако этот процесс продолжится. Также в пятницу ЦИК зарегистрировал 259 его доверенных лиц.

Еще ранее, 10 января были объявлены сопредседатели избирательного штаба Путина. Пресс-секретарем штаба стал журналист Андрей Кондрашов.

Выборы президента России официально назначены на 18 марта 2018 года, предвыборная кампания началась 18 декабря.

Действующий глава государства идет на очередные - четвертые для него - выборы президента как самовыдвиженец.