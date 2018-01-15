Участник поножовщины в пермской школе состоял на учете в ПНД

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В результате конфликта между несовершеннолетними в пермской школе пострадали 11 детей и один учитель, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

"Сегодня около 10:20 в школе Мотовилихинского района Перми между двумя несовершеннолетними, один из которых является учащимся образовательного учреждения, второй - бывшим учеником школы, произошел конфликт с применением ножей, в результате которого резаные раны получили 11 несовершеннолетних и один учитель", - сообщили в полиции.

"По предварительным данным, один из подозреваемых ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере", - говорится в сообщении.

Следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. По их данным, учитель и ученики пострадали, пытаясь разнять дерущихся.