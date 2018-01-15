Сторонники Навального подали заявку на шествие и митинг в Петербурге

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Сторонники оппозиционера Алексея Навального в Петербурге подали в Смольный заявку на шествие и митинг 28 января, сообщил "Интерфаксу" в понедельник руководитель его регионального штаба Денис Михайлов.

"Сегодня в 9:00 мы подали уведомление в комитет по правопорядку и законности", - сказал он.

Сторонники Навального планируют провести шествие от пересечения Кирочной улицы и Литейного проспекта до площади Пролетарской диктатуры (напротив Смольного) с последующим митингом. Заявленная численность участников мероприятия - 4 тыс. человек.

Ранее в понедельник Навальный сообщил в твиттере, что аналогичные акции намечены в ряде других городов РФ.